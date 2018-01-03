FETÖ ve PKK şüphelileri sınırı geçemedi

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.

EDİRNE

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut birliği askerleri, Pazarkule mevkisinde Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 3 kişi tespit etti.

PKK terör örgütü şüphelileri E.D ve R.O ile FETÖ şüphelisi H.P. yakalandı.

Şüphelilerden E.D'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin