Hatay'da 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, harekata katılan askerlere destek için çok sayıda kişinin katılımıyla konvoy düzenlendi.

Fotoğraf: AA/Lale Köklü

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla çok sayıda kişinin katılımıyla konvoy oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata destek olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'ne geldi.

Burada toplanan kalabalık Fetih Suresi okuduktan sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak kent turu yaptı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla ilerleyen grup, yaklaşık 10 kilometre yol kat etti.

Grup, konvoy sırasında, Reyhanlı-Antakya karayolu üzerindeki kontrol noktasında bulunan polis özel harekat ekiplerine Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

"Hatay, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı yer"

Vatandaşlar, daha sonra güvenlik güçlerine sarılarak, yanlarında olduklarını söyledi.

Grup adına açıklama yapan Ömer Bilgin, çok farklı görüşlerden insanların harekata destek için bir araya geldiğini söyledi.

Tek bir amaçlarının olduğunu vurgulayan Bilgin, "Hatay, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı yer. Dolayısıyla biz de Hatay halkı olarak devletimizin, milletimizin özellikle şu an Afrin operasyonunu yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istedik. Vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmak istedik. Bunun için toplandık." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Lale Köklü