Orgeneral Akar sınır birliklerini denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'daki sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in Şanlıurfa, Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan birlikleri ziyaret ettiği belirtildi.

Orgeneral Akar'ın, Kilis'teki, Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığı, 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı, 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri, Hatay Reyhanlı'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ifade edildi.

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Akar'ın, başarıyla sürdürülen "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi aldığı ve değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Orgeneral Akar'ın Kilis'te, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda isabet alan tarihi Çalık Camisi'ni ziyaret ettiği ve yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.

Fırtına obüslerinin atışlarını izledi

Açıklamada, terör örgütü tarafından Kilis şehir merkezine bugün gerçekleştirilen roketli saldırının hemen ardından Orgeneral Akar'ın olay mahalline giderek incelemelerde bulunduğu, burada halkla sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Kilis'e yapılan saldırı sonrasında hedef tespit vasıtaları ile mevkileri belirlenen PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait hedeflerin, Fırtına obüsleri ile ateş altına alındığı ifade edilen açıklamada, Akar'ın, söz konusu atışları, 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yerinden izlediği de bildirildi.

"Harekat, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yürütülecek"

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın denetlemeler sırasında yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Akar, TSK'nin faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru müdafaa hakkı" ve BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü vurguladı.

Akar, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu, sivil, masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu belirten Akar, faaliyetlerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yürütüleceğini bildirdi.

Orgeneral Akar, harekatın başarısıyla Türkiye hudutlarının ve vatandaşların güvenliğinin sağlanacağını kaydetti.

Akar, Silahlı Kuvvetler personelini, harekat kapsamında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı da kutlayarak, başarılar diledi.

Muhabir: Ali Kemal Akan