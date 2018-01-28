Şehit Uzman Çavuş Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

Fotoğraf:AA/Ahmet Güler

MERSİN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Helikopterle Mut ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Şehit Eyüp Kahraman Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş ile yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, gözyaşı döken anne ile acılı eşi görevli askerler ve yakınları teskin etti.

Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik ederken, şehidin ağabeyi de Elvan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Çevredeki bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla cami çevresindeki zeytin ağaçlarına çıktı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Muhabir: Sezgin Pancar, Ahmet Güler





