Sınır birliklerine obüs ve tank sevkiyatı yapılıyor

HATAY

Askeri birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tankların Suriye sınırına sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen 14 obüs ve 7 tank yüklü tır, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Tank ve obüslerin Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Bu arada, sınır birliklerinden terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik topçu atışları duyuldu.