Suriyeli askeri muhaliflerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

ANKARA

Suriyeli askeri muhalifler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na sahada katıldıklarını ve destek verdiklerini açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Suriyeli muhalifler adına toplantılara katılan heyetten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye topraklarını, terör örgütü PYD ve YPG milislerinden kurtarmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Sahada harekata katılıyoruz." denildi.

Açıklamada, harekatın ana hedefinin terör örgütü PYD/PKK tarafından göç ettirilen yüz binlerce sivilin evlerine yeniden dönmesini sağlamak ve bölge halkını örgütün zulmünden kurtarmak olduğu belirtildi.

Suriye halkının, bölücü terör örgütü PYD/PKK'ya karşı durmaya davet edildiği açıklamada, örgütün Kürt halkını temsil etmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, Suriye halkına sağladığı destek ve ülkenin toprak bütünlüğüne verdiği önemden dolayı Türkiye'ye teşekkür edildi.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

TSK, önceki gün Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, aynı zamanda Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkma hedefi için de Afrin'i önemsiyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Muhabir: Adham Kako