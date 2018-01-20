Tanklar sıfır noktasına sevgi gösterileriyle uğurlandı

HATAY

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'daki birliklere konuşlandırılan çok sayıda tank, sıfır noktasındaki karakollara sevk edilmek üzere Reyhanlı'ya geldi.

Sınıra yakın mahallelerde tırlardan indirilen tanklar, ellerinde Türk bayrağıyla bölgeye gelen mahalleliler tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılandı.

Askerler de el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Tanklar alkışlar eşliğinde sınırın sıfır noktasına hareket etti.

Harekat kapsamında kente gelen 3 otobüs komando da sınır birliklerine sevk edildi.

Muhabir: Erdal Türkoğlu,Hilmi Tunahan Karakaya







