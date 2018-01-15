Terör saldırılarının merkezi Afrin

Terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden yaklaşık son 2,5 yılda Hatay ve Kilis'teki sınır karakollarına yönelik saldırılarda 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna 26 Nisan 2017'de terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Afrin'den havanlı saldırı düzenlenmişti.

HATAY/KİLİS

Terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden yaklaşık son 2,5 yılda Hatay ve Kilis'teki sınır karakollarına yönelik saldırılarda 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yaklaşık son 2,5 yılda Suriye'nin Afrin bölgesinde barınan terör örgütü YPG/PYD/PKK mensuplarınca, sınır karakollarına yönelik Hatay'da 10, Kilis'te 2 saldırı düzenlendi.

TSK tarafından angajman kuralları gereğince saldırılara misliyle karşılık verilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay'da 2 asker şehit oldu

Sınır ötesindeki teröristlerce, Suriye'ye komşu Hatay'a yönelik 10 saldırıda 2 asker şehit oldu, bir sınır karakolunda hasar meydana geldi.

Hatay 2. Piyade Hudut Alay Komutanlığına bağlı Cilvegözü Piyade Hudut Karakolunda görevli personelin bulunduğu nöbet mevzisinden 10 Eylül 2015'te Suriye tarafında görüntü alındı. Bunun üzerine yapılan devriye görevi sırasında bir asker, Suriye tarafından açılan ateşle yaralandı.

Yaralı asker, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Suriye'deki sözde "Afrin kantonu"nun karşısında, sınırda bulunan Erol Çavuş Hudut Karakoluna 8 Eylül 2016'da sınır ötesinden makineli tüfeklerle taciz ateşi açıldı. Ateşe meşru müdafaa kapsamında makineli tüfeklerle karşılık verildi.

Aynı karakola 27 Nisan 2017'de de Zagros silahıyla saldırı gerçekleştirildi.

Hatay'ın Güntepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki boş araziye de 20 Ekim 2016'da terör örgütü YPG/PYD/PKK mensuplarınca 5 havan mermisi atılması üzerine misliyle karşılık verildi. Herhangi bir can ve mal ve kaybının yaşanmadığı olay sonrası tespit edilen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle atış yapıldı.

Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli er Hüseyin Koroç, 22 Mart 2017'deki nöbeti sırasında terör örgütü YPG/PYD/PKK işgali altındaki bölgeden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit düştü.

Saldırıya TSK tarafından meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildi.

Afrin'den Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na 26 Nisan ve 30 Haziran 2017'de havan ve taciz ateşi gerçekleştirildi. Saldırı sonucu karakolda hasar oluşurken herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.

Afrin Hudut Karakoluna tanksavar atışlarıyla hudut tacizinde bulunuldu. Karakoldaki araca isabet eden ateşte can kaybı yaşanmazken hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik, YPG/PYD/PKK kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildi.

Teröristlerce 27 Nisan 2017'de 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı 2'nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Halepli Hudut Karakolu'na makineli tüfekle 30-40, Ufuk Hudut Karakolu bölgesinde bulunan ZMA aracına Zagros silahı ile 5 atış gerçekleştirildi.

Kilis'teki saldırılarda bir asker yaralandı

Kilis'te terör örgütü YPG/PYD/PKK tarafından sınır hattındaki 2 karakola saldırı düzenlendi.

Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine havan mermisi atılması üzerine TSK'nin sınır hattında konuşlu birliklerinden Fırtına obüsleriyle Halep'e bağlı Azez ilçesindeki YPG/PYD/PKK hedeflerine 15 Şubat 2016'da top atışları gerçekleştirildi.

Afrin bölgesinden 3. Piyade Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğundaki Saatli Hudut Karakoluna taciz ateşi açılması sonucu nöbet kulübesinde görevli bir asker yaralandı.

Bölgede konuşlu TSK unsurları, angajman kuralları gereği saldırılara misliyle karşılık verdi.

Muhabir: Salim Taş,İzzet Mazi