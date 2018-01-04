Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal hakim karşısına çıktı

UŞAK

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki duruşmaya, halen İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal ile kardeşi tutuklu Mustafa Ünal, sanık avukatları Gürkan Çakıroğlu, Ayşe Süeda Ünal'ın yanı sıra tanıklar Orhan Kılıç, Emre Mert ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla şikayetçi olduğu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 29,5 yıla kadar hapis istenen Ali Ünal ve "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan kardeşi Mustafa Ünal ile ilgili iddialar hakkında çeşitli sorular yöneltti.

Ali Ünal, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer verilen kapatılan Zaman gazetesinde yayınlanan 17 köşe yazısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FETÖ/PDY'nin medya ayağında uzun yıllar görev yaptığına dair iddiaları kabul etmeyen Ali Ünal, uzun yıllardır FETÖ elebaşı Gülen'i tanıdığını, onun kitaplarını İngilizce'ye tercüme ettiğini, ayrıca Dalai Lama'ya yazılan mektup ile eski ABD Başkanı Bill Clinton'a başkanlığı kazanmasından dolayı ve Monica krizi sebebiyle yazılan mektupların tercümesini yaptığını söyledi.

FETÖ elebaşı Gülen ve örgüt üyelerinden talimat almadığını iddia eden Ali Ünal, örgüt üyesi olmadığını, hiç bir zaman örgütsel faaliyette bulunmadığını savundu.

Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunduğunu anlatan Ali Ünal, tahliyesini talep etti.

Zaman gazetesindeki bazı yazılarının gazete yönetimi tarafından sansürlendiğini iddia eden Ali Ünal, "63 yaşındayım, 90'ı aşkın kitap yazdım, 30 dan fazla kitabım değişik dillere çevrildi, neden cezaevinde olduğumu bile bilmiyorum. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt ile ilgili çeşitli yazılar yazdım, Mavi Marmara gemisine destek oldum, yazılarım suç ise neden benim hakkımda daha önce dava açılmadı, 1996 yılından itibaren bu yapıyı tanıyorum. Ben hayatım boyunca darbelere karşı olmuş biriyim." dedi.

"Bildiklerimi devlete anlattım"

Tutuklandıktan sonra verdiği polis, savcılık ifadelerinde FETÖ/PDY ile ilgili bildiklerini samimiyetle anlattığını kaydeden Ali Ünal, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyledi.

Bank Asya'daki parasının yazarlık yaptığı dönemden kazandığı para olduğunu, örgüt talimatıyla bankaya para yatırmadığını, engelli bir çocuğu bulunduğunu ifade eden Ali Ünal, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak maksadıyla hareket etmedim. Bildiklerimi devlete anlattım. Gülen ile hususi tanıştırılmadım, değişik dönemlerde görüştüm evet, ancak bütün ilişkim yazarlıktan dolayıdır." dedi.

Mahkeme heyetinin, yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonunda örgüt üyelerinin kullandığı iddia edilen Kakao Talk programı yüklü olduğu yönündeki sorusu üzerine Ali Ünal, "Bu telefonu sadece saat olarak kullandım, o programı yüklemedim kullanmadım." diye konuştu.

Ünal'ın kardeşi Mustafa Ünal ise ağabeyinin gözaltına alındığı anda yanında bulunduğunu, bu nedenle tutuklandığını iddia ederek FETÖ/PDY ile ilişkisi olmadığını savundu. Kendisinin öğretmen olduğunu, kapatılan örgüte ait Aktif-Sen üyeliği bulunduğunu belirten Mustafa Ünal, birikimlerinin bir bölümünün Bank Asya'da olduğunu, ancak örgüt adına hiç bir faaliyete katılmadığını iddia etti.

Tanıklar dinlendi

Tanık Emre Mert ise Ali Ünal'ın Uşak'ta FETÖ/PDY tarafından düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına konuşmacı olarak katıldığını söyledi.

17-25 Aralık sürecinden sonra düzenlenen bir toplantıda Ali Ünal'ın da bulunduğunu ifade eden Mert, Ali Ünal'ın konuşmasından hatırladıklarını anlattı.

Tanık Orhan Kılıç da kendisinin bir süre sohbet toplantılarına gittiğini bu toplantılarda Ünal'ı gördüğünü belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz ise delillerin toplanmasını, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi ve esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti 9 saat süren duruşmada verilen aranın ardından Ali Ünal ile Mustafa Ünal'ın yargılandığı dosyanın ayrılmasına, Ali Ünal'ın üzerinde bulunan cep telefonu ile ilgili iletişim kayıtlarının tespitine, Mustafa Ünal'ın adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmasına, Ali Ünal'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.