Zeytin Dalı Harekatı'na dualarla destek verdiler

TSK tarafından, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için yurdun dört bir yanında harekatın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, kentteki 784 camide cuma namazı öncesinde din görevlilerince Fetih Suresi'nin okunduğunu söyledi.

Camilerde bu uygulamanın süreceğini belirten Gerek, "Allah, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ve operasyonda bulunan Mehmetçiklere güç versin. Allah, onları görevlerinde başarılı eylesin ve korusun." diye konuştu.

Balıkesir

Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD), Zeytin Dalı Harekatı için cuma namazı sonrası Hacı Ali Cami'nin önünde Türk ordusunun başarısı ve Mehmetçik'in güvenliği için lokma hayrı organize etti.

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, iş dünyası olarak, harekat için alınan kararın arkasında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım attığını dile getiren Bekki, "Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek, huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin'de sınır ötesi harekat başlamıştır. Balıkesir iş dünyası olarak bizler, ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararı destekliyoruz. Ordumuzun, Mehmetçik'in ve milletimizin Allah yardımcısı olsun." dedi.

Kütahya

Kütahya'da Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri, Karagöz Camisi önünde bir araya gelerek, harekatın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik'e dua etti.

Platform sözcüsü ve Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, Suriye'de 2011'de başlayan olayların birçok masum insanın ölümüne, milyonlarcasının da yerini yurdunu terk ederek, mülteci durumuna düşmesine neden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu duruma seyirci kalmadığını ve Suriye'de yaşama imkanı kalmayan insanlara kapılarını açtığını dile getiren Kocaçoban, "Nitekim geçtiğimiz günlerde kahraman ordumuz, Afrin bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak için harekete geçti. Mehmetçiğimizin muzafferiyeti için bizler buradan selam gönderiyor ve onlara dualar ediyoruz." dedi.

Kütahya'da Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde de harekata katılan Mehmetçik için dua edildi. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca, burada Fetih Suresi okudu.

Yalova ve Bilecik'teki camileri dolduran vatandaşlar da "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Türk askerleri için Fetih Suresi okudu ve dualar etti.

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Külliyesi'nde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, Mehmetçik için dua etti.

Anadolu'nun en önemli inanç merkezleri arasında bulunan Somuncu Baba Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik'e dua etti.

Cuma namazı öncesinde vaaz veren Hulusi Efendi Erkek Kur'an Kursu Müdürü Aydın Duman, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası için hayırlı olacağını aktararak, güvenlik güçleri için dua etti.

Namaz sonrası Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim ve Fetih Suresi okundu.

Çiftçi ve besicilerden harekata destek

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) üyeleri de harekata destek verdi.

MATHAP Başkanı İhsan Akın, platform binasında düzenlediği basın toplantısında, Suriye sınırında başta Afrin olmak üzere yapılan ve yapılacak tüm operasyonlara destek verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ve sonuna kadar destek çıkacaklarını vurgulayan Akın, şunları söyledi:

"Konu vatansa gerisi teferruattır. Malımızla, canımızla ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa 40 bin üyemizle yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttükleri bu zorlu mücadeleden dolayı yapılan harekatı canı gönülden destekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Haçlı, siyonist zihniyetinin, bölme parçalama oyunlarını bozmak, birlik ve beraberliğimiz için devletimizin terör örgütleri ile yaptığı, yapacağı tüm mücadelelerin sonuna kadar arkasında ve yanındayız."

Adıyamanlı gençler zeytin fidanı dikti

Adıyaman’da Gençlik Merkezi gönüllüleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesine zeytin fidanı dikti.

İl Jandarma Komutanlığına gelen gençlik merkezi gönüllüleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Burada gençlerle bir süre sohbet eden Atasoy, daha sonra gençlerle alayın bahçesine geçerek, zeytin fidanı dikti.

Gençlik merkezi üyeleri adına gazetecilere açıklama yapan Mustafa Bozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu mücadeleyi imkanın değil, imanın kazanacağına inanan gençler olduklarını söyledi.

Gençlik lideri Ömer Kayacan ise İl Jandarma Komutanlığına gelme amaçlarının vatan ve bayrağın bölünmeyeceğini göstermek olduğunu ifade etti.

Düşmanlara Türkiye'de ne kadar bilinçli ve duyarlı bir gençliğin bulunduğunu göstermek istediklerini belirten Kayacan, "Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanında olacağımızı daima hissettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutanlığından sonra Askerlik Şubesine geçen ve aralarında kadınlarında bulunduğu gençler, burada gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin de gençlere eşlik etti.

Muhabir: Ayhan İşcen,Emrah Gökmen,Çağrı Öner,Büşra Nur Özcan