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Kilis'e roket düştü
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Azez'e askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi
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Afrin'den teröristlerin taciz atışlarına obüslerle karşılık veriliyor
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Tanklar sıfır noktasına sevgi gösterileriyle uğurlandı
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Türk hacker grubu İsrailli eski müsteşarın Twitter hesabını hackledi
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'Kadınlar Yürüyüşü' Trump karşıtı gösteriye dönüştü
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Balkan halkından TSK'ye dua
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Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Pence'i boykot edecek
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KKTC'de tüm camilerde harekatın zaferle sonuçlanması için dua edilecek
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Trakya Birlik lisanslı depoculuk yatırımına hazırlanıyor
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Vergi tahsilatında hedefler tuttu
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Buzağı ölümleri azaltılıp ithal etin önüne geçilecek
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Bu yılın yol yatırımları belirlendi
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Elazığ yavru balık üretim merkezi oldu
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Omzu çıkan Giuliano'nun tedavisine başlandı
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Agüero 'hat-trick' yaptı, City zorlanmadı
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'Son dakikada kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum'
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Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu
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Raptors Spurs'ü devirdi
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Abdi İpekçi Spor Salonu tarih oluyor
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Cavaliers galibiyeti hatırladı
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Haftanın takımına Türkiye'den 3 oyuncu
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Agüero 'hat-trick' yaptı, City zorlanmadı
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Chelsea farklı kazandı
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Van Persie'den veda mesajı
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Avustralya Açık’ta zor maçı Halep kazandı
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Yönetmen Kaplanoğlu Gazianteplilerle buluşacak
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Kazakistan’da ilk kez İpek Kız müzikali sahnelendi
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Erzurum'da '1001 Hatim' duası yapıldı
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'Kalemin Ucundaki Sanat' sergisi açıldı
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"Mehmetçik Kut'ül-Amare" en çok izlenen yapım oldu
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Mısır’da sonucu belli seçimlere dönüş sinyali
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Yeni Amerikan saldırganlığının dayanılmaz bunaltıcılığı
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Afrin harekatı ve jeostratejik şartlar
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Basın özgürlüğü raporlarının 'tarafsızlığı'
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Amerika’nın PYD’ye desteği nereye kadar?
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Tanklar sıfır noktasına uğurlandı
Zeytin Dalı Harekatı için Fetih Suresi okunup dualar ediliyor
ABD'de Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'
Orgeneral Akar harekatı Genelkurmay Karargahı'ndan idare ediyor
ÖSO birlikleri PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girmeye başladı
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Başbakan Yıldırım: Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı?
İsveç'te camiye gamalı haç çizildi
TSK Afrin'deki terör hedeflerini vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (19 Ocak 2018)
60 saniyede bugün (18 Ocak 2018)
60 saniyede bugün (16 Ocak 2018)
60 saniyede bugün (15 Ocak 2018)
insana dair
Fotoğraf makinesi 65 yıldır boynunda
Diyabet böbreğini kaybettirdi
Samandan evde oturuyorlar
Hem muhtar hem itfaiyeci
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- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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Zeytin Dalı Harekatı
Kilis'e roket düştü
özel
arşiv
Sınırdaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi
özel
arşiv
Balkan halkından TSK'ye dua
özel
arşiv
Azez'e askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi
özel
arşiv
'Ana muhalefet kendi devletine had bildiriyor'
özel
arşiv
Zeytin Dalı Harekatı diğer Haberler
<img itemprop="image" src="http://aa.com.tr/uploads/Contents/2018/01/20/thumbs_m_c_3686150b3bcdbeb6ea60b8dcd3d07d2c.jpg" width="265" height="160" alt="Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı'" class="img-responsive" />
özel
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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı'
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere 'Zeytin Dalı Herakatı' düzenliyor.
<img itemprop="image" src="http://aa.com.tr/uploads/Contents/2018/01/20/thumbs_m_c_4b413236ded7f3f90cd12ae0752cd984.jpg" width="265" height="160" alt="Terör örgütü PYD/PKK'ya ait 108 silahlı hedef vuruldu" class="img-responsive" />
özel
arşiv
Terör örgütü PYD/PKK'ya ait 108 silahlı hedef vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu.
<img itemprop="image" src="http://aa.com.tr/uploads/Contents/2018/01/20/thumbs_m_c_b3c51205f80dda82e5886abbedfc8fe4.jpg" width="265" height="160" alt="Tanklar sıfır noktasına sevgi gösterileriyle uğurlandı" class="img-responsive" />
özel
arşiv
Tanklar sıfır noktasına sevgi gösterileriyle uğurlandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tankların sınır hattına sevki sırasında vatandaşlar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.
<img itemprop="image" src="http://aa.com.tr/uploads/Contents/2018/01/20/thumbs_m_c_b010f2f25e4e69c7d6b6ea68d6823494.jpg" width="265" height="160" alt="'Sadece teröristler hedef alınacak'" class="img-responsive" />
özel
arşiv
'Sadece teröristler hedef alınacak'
Genelkurmay Başkanı Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda, sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gerecin hedef alınacağını bildirdi.
<img itemprop="image" src="http://aa.com.tr/uploads/Contents/2018/01/21/thumbs_m_c_e08f85e614c9f40f32de73a42585c136.jpg" width="265" height="160" alt="Afrin'den teröristlerin taciz atışlarına obüslerle karşılık veriliyor" class="img-responsive" />
özel
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Afrin'den teröristlerin taciz atışlarına obüslerle karşılık veriliyor
TSK tarafından, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik obüs atışları gerçekleştiriliyor.
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