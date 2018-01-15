Türk hacker grubu İsrailli eski müsteşarın Twitter hesabını hackledi Türk hacker grubu, Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold’un Twitter hesabına siber saldırı düzenledi.

'Kadınlar Yürüyüşü' Trump karşıtı gösteriye dönüştü ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümünde birçok eyalette düzenlenen ''Kadınlar Yürüyüşü'' Trump karşıtı protestoya dönüştü.

Kilis'e roket düştü Kilis kent merkezinde iki mahalleye 4 roket düştü.

Sınırdaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi Kilis'te, Suriye sınırındaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Balkan halkından TSK'ye dua TSK'nın Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na Balkan halkından da dualarla desteklerini gösterdi.

Azez'e askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

'Ana muhalefet kendi devletine had bildiriyor' AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Öyle bir ana muhalefet lideri düşünün ki kendi devletinin sınırlarında terör örgütlerini besleyen bir devlete sesini yükselteceği yerde kendi devletine had bildiriyor." dedi.

Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Pence'i boykot edecek Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, "Pence, tüm bölgeyi yok etme vizyonu taşıyan tehlikeli bir şahıstır. Dolayısıyla Ortak Arap Listesi üyesi milletvekilleri, Pence'in Knesset’teki konuşmasını boykot edecektir." dedi.

KKTC'de tüm camilerde harekatın zaferle sonuçlanması için dua edilecek KKTC'de tüm camilerde harekatın zaferle sonuçlanması için sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak ve dua edilecek.