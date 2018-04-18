Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, işgal devleti olmadığını vurgulayarak "Türkiye'nin tarihinde adalet vardır. Zulüm ve zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık. " dedi.

BAKÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bak, toplantının İİT üye devletleri ve halkları için çok önemli bir zamana denk geldiğini, çevrelerindeki büyük güçlükleri cesaretle karşılarken, yapıcı bir güç olarak gençliğin potansiyelinden yararlanmaları gerektiği hususunda mutabık olduklarını, bu yüzden, gençliği güçlendirmek için ortak stratejiler geliştirip uygulamaları gerektiğini belirtti.

"Bizim için Müslümanların el ele ve omuz omuza verebilmesi, zorlukların üzerinden hep beraber gelebilmesi, dünyayı değiştirebilecek bir gücün doğumuna vesile olacaktır." diyen Bak, İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik yaptıkları girişimlerin dünyaya örnek teşkil edeceğini ve gelecek nesillere kuvvetli bir zemin oluşturacağını kaydetti.

Gençliğin rolünün, genç işsizliği yüzünden sosyo-ekonomik bir yükümlülük olarak görülmemesi, medeniyet ve kültürün değerleriyle uyumlu şekilde yapıcı ve ilerici bir role dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Bak, "Batı dünyasında İslamofobi akımları yükselişteyken ve şiddete varan aşırıcılık ve terörizm İslam dünyası ile ilişkilendiriliyorken, bu kötü niyetli propaganda, saldırı ve damgalamaya karşı koymak için üzerimizde büyük sorumluluk vardır. Özellikle İslam dinini dayanak gösterip Müslüman gençler arasında aşırıcı ideolojiler ve düşünceler yayarak Müslümanlıktan sapmalarına ve uzaklaşmalarına vesile olan terör örgütleri ile mücadele edilmesinde iş birliği içinde bulunmamız gerekmektedir. Bu nedenle bizler, İİT bünyesinde ve uluslararası toplum nezdinde sürekli eylemde bulunarak, Müslüman gençliğin doğru mesajını yaymak için daha çok çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, sadece kendi ulusal güvenliği için değil aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrarın korunması için de bütün terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü hatırlatan Bak, şöyle konuştu:

"Derdimiz teröristlerdir. İşgal devleti olmadığımızı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi onun örnekleri batıdadır. Ülkelerimizin işgal karşıtı olduğunun göstergesi zaten İİT'nin kuruluş kararında açıkça yer almaktadır. Türkiye'nin tarihinde adalet vardır. Zulüm ve zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık. Her zaman mazlumların yanında, onlarla birlikte bir arada yaşayabilme arzusunda ve çabasında olduk."







