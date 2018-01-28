TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği Afrin'deki stratejik Burseya Dağı'nda, PYD/PKK'nın uzun süreli barınma için hazırlık yaptığı betonarme yapılar bulundu.

Grafik: AA/Muhammed Ali Yiğit

AZEZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PYD/PKK’dan ele geçirdiği Burseya Dağı'nda, teröristlerin uzun süreli barınma için hazırlık yaptığı betonarme yapılar bulundu.

Suriye-Türkiye sınırında terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda ele geçirilen stratejik noktalardan 848 rakımlı Burseya Dağı, yakın çevresine hakim konumuyla dikkati çekiyor.

Burseya Dağı, bölgede, Kilis ve Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesi istikametlerine karşı elverişli gözetleme ve ateş sahalarına sahip bulunuyor.

Dağın önemi, Azez istikametinden gelen ana yolu ile Azez-Kilis'ten Afrin'e yönelik harekatta yaklaşma istikametlerini kontrol eden kritik konumundan ileri geliyor.

Betonarme hendeklerle sığınakları birbirine bağlamışlar

Terör örgütünün, bu özelliği dolayısıyla Burseya Dağı'nda beton sığınaklar inşa edip bunları betonarme irtibat hendekleri, yer yer kalıp betonla güçlendirilmiş tünellerle birbirine bağladığı ve savunma için direnç merkezi haline getirdiği tespit edildi.

Öte yandan, TSK ve ÖSO'nun arazide yaptığı incelemede yarım kalan kalıp ve inşaat faaliyetlerinin olduğu bölgelere rastlandı. PYD/PKK’nın bu yapıların üzerini kapatarak hava taarruzları ve diğer saldırılara karşı da korunaklı hale getirmek istediği anlaşıldı.

İncelemelerde irtibat hendekleri ile ateş ve gözetleme kulelerindeki beton kalınlığının bir metreye yaklaştığı, terör örgütünün Burseya Dağı'nda uzun süre savunma ve barınmaya yönelik planlama yaptığı belirlendi.