UETD'den Avrupa genelinde 'Zeytin Dalı Harekatı' bildirisi

UETD tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla çok sayıda Avrupa kentinde Türk vatandaşlarının da katılımıyla eş zamanlı basın bildirisi okundu.

Fotoğraf: AA/Samir Yordamoviç

SARAYBOSNA

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince (UETD), Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla çok sayıda Avrupa kentinde Türk vatandaşlarının da katılımıyla eş zamanlı basın bildirisi okundu.

UETD bildirisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının huzur, barış ve güvenliği sağlamak olduğu vurgulandı.

Harekatın, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek üzere başlatıldığı belirtilen bildiride, ayrıca bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına son verilerek bölgede huzurun yeniden tesis edilmesinin de sağlanacağına işaret edildi.

Türkiye'nin NATO'nun üyesi olduğu hatırlatılan bildiride, harekatın NATO'nun güney sınırlarını da muhafaza amacı taşıdığına dikkat çekildi.

"Operasyonu hedef almak ve Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak isteyenlerin iddia ettiği gibi sivillere ve masum insanlara yönelik herhangi bir eylem söz konusu değildir." ifadeleri kullanılan bildiride, insanları canlı kalkan olarak kullananın terör örgütleri olduğu vurgulandı.

TSK'nin sivillerin hayatına azami dikkati gösterdiğine duyulan inancın dile getirildiği UETD bildirisinde, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı başından bu yana müttefik ve komşu ülkelere gerekli bilgilendirme yapılarak, şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Amacı huzur, barış ve güvenlik olan bu operasyonun uluslararası toplum tarafından desteklenmesini talep ediyor, teröre karşı Türkiye'nin ve masum bölge halkının yanında olunmasını zaruri görüyoruz."

Saraybosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen destek mitingine UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya da katıldı.

Tarihi Başçarşı Meydanı'ndaki mitingde, UETD bildirisinin okunmasının ardından konuşan Sırakaya, Saraybosna'da Boşnak halkının, terörle mücadeledeki haklı davasında Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sırakaya, sadece Bosna Hersek'in değil, terörizmi düşman olarak kabul eden her toplumun Türkiye'nin haklı mücadelesini desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin her zaman mazlum milletler için güvenli bir liman olduğunu ifade eden Sırakaya, Suriye iç savaşı başladıktan sonra 370 binin üzerinde Suriyeli Kürt kökenli sığınmacıya da Türkiye'nin kapılarını açtığını hatırlattı.

Sırakaya, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Bosna Hersek'in hassas zamanlarda daima Türkiye'nin yanında olduğunu hatırlatarak, "Bugün de Saraybosna'daki bu güzide kalabalık, birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koymuş oldu." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın hem Türkiye ve bölgenin istikrarı hem de Avrupa'nın güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Koç, "Türkiye'nin nasıl ses birliği, nasıl elbirliği yaptığını hep beraber gördük. Tek ses, tek vücut olduk. Dünya da bunu görüyor." dedi.

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen destek mitingine de yaklaşık 200 Türk vatandaşı katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu mitingde, meydana geniş bir Türk bayrağı açıldı.

"Her şey vatan için" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar, UETD'nin farklı dillerde hazırlamış olduğu "370 bini Kürt 3,5 milyon masum insanın güvenli sığınağı Türkiye'dir", "Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin meşru müdafaa hakkıdır", "Tüm dünya teröre karşı Türkiye'nin ve masum bölge halkının yanında olmalıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir grup Türk vatandaşı İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin önünde toplandı.

Yoğun yağmur altında gerçekleşen gösteride, İngiliz polisi terör örgütü yandaşlarınca yapılabilecek provokatif bir müdahaleye karşı güvenlik önlemleri aldı.

UETD'nin gösterisinde Türk bayraklarının yanı sıra İngilizce döviz ve pankartlar taşındı. Gösteride, UETD bildirisi İngilizce okundu.

Strazburg

Fransa'nın Strazburg şehrindeki UETD gösterisi, Avrupa Konseyi binası önünde gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı gösteride, dev Türk bayrağı açıldı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her şey vatan için", "Vatan sana canım feda" şeklinde Türkçe ve Fransızca sloganların atıldığı gösteriye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu çalışmaları için Strazburg'da bulunan Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile heyet üyeleri AK Parti milletvekilleri Yasin Aktay, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Suat Önal ve Mustafa Yeneroğlu da katıldı.

Rotterdam ve Viyana

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenen UETD gösterisine, ülkede Müslümanlar tarafından kurulan Birlik Partisi ve Nida Partisinin liderleri de katıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki gösteri de parlamento binası önünde gerçekleştirildi. Türk bayrakları açılan gösteride, Avrupa basınında harekat ile ilgili olarak yer verilen çarpıtma haberlerine tepki gösterildi.

UETD Macaristan'da başkent Budapeşte, İsviçre'de Zürih ve İtalya'da Milano kentlerinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterileri düzenledi.

Berlin

Almanya'da UETD gösterileri birden çok şehirde gerçekleşti.

Başkent Berlin'de Türk büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce Türk vatandaşı katıldı. Vatandaşlar Türk ve Alman bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Almanca hazırlanan dövizler taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterlerinin de açıldığı gösteri, Türk askerinin başarısı için yapılan duayla sona erdi.

Frankfurt

Frankfurt şehrindeki miting Eski Opera binası önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan gösteride vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Ancak terör örgütü PKK yandaşlarına da aynı saatlerde ve yakın bir noktada gösteri izni verilmesi gerilime yol açtı.

PKK yandaşlarının UETD gösterisinin yapıldığı alana gelerek güvenlik barikatlarının hemen arkasında toplandığı görüldü. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, terör örgütünün bez parçalarını taşıyan yandaşlar, UETD gösterisini provoke etme girişiminde bulundu.

Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Frankfurt'taki gösteri olaysız sona erdi.