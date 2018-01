Arda Turan Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL

Medipol Başakşehir, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın transfer sürecini tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferini kulübün Twitter hesabından açıkladı.

Gümüşdağ, sosyal medyadaki mesajında, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Arda Turan'ın iki buçuk sezon boyunca Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtildi.

FC Barcelona can announce an agreement has been reached for the loan of @ArdaTuran to Istanbul Basaksehir FK.https://t.co/DJqs1r99ZB