Arda Turan Medipol Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Gümüşdağ, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi." dedi.

İSTANBUL

Medipol Başakşehir, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın transfer sürecini tamamladı.

."@ArdaTuran bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”



Göksel Gümüşdağ... — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 13 Ocak 2018

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferini kulübün Twitter hesabından açıkladı.

Gümüşdağ, sosyal medyadaki mesajında, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Arda Turan'ın iki buçuk sezon boyunca Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtildi.

FC Barcelona can announce an agreement has been reached for the loan of @ArdaTuran to Istanbul Basaksehir FK.https://t.co/DJqs1r99ZB — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 Ocak 2018

Açıklamaya göre, Barcelona, Arda'nın kiralık olarak Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde başka kulübe transfer edilmesi hakkını elinde tutacak. Katalan temsilcisi, Arda'nın bu süreçte göstereceği performansa göre ekstra kazanç elde edebilecek.

Medipol Başakşehir, istediği takdirde Arda Turan'ın bonservisini satın alabilecek.

Muhabir: Ercan Doğan, Doğa Kırmızıoğlu