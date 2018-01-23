ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın üçüncü gününde video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay'daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki komutanlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabullerini tamamlamasının ardından saat 23.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ne geçerek video konferans aracılığıyla harekatın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığının Hatay'daki Harekat Merkezi'ne bağlanan Erdoğan, Afrin'e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den aldı.

Erdoğan daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.

Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla Afrin'deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda muvaffakiyetler diledi.

Ardından Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile kurulan canlı bağlantılarla Erdoğan, söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı.

Muhabir: Sefa Şahin