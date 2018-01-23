Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir."dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külli̇yesi̇'nde gerçekleştirilen güvenlik ve değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ilgili başbakan yardımcıları, bakanlar ve güvenlik bürokrasisinin katılımıyla bir "Güvenlik Toplantısı" yapıldığını belirtti.

Toplantıda, bugün dördüncü gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son gelişmelerin değerlendirildiğini bildiren Kalın, "Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürümektedir. Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha edilerek güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetin, her operasyonda olduğu gibi burada da en üst düzeyde olduğunun altını çizdi.

Harekatın askeri boyutuna ilave olarak bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının da devam ettiği bilgisini paylaşan Kalın, aynı şekilde uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları bilgilendirme çalışmalarının da kesintisiz olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

'Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliği'

Kalın, yürütülen yoğun diplomasiyle, izlenen politikanın haklılığının uluslararası topluma her düzeyde anlatıldığını vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güvenlik toplantımızda da altı çizilerek vurgulandığı şekilde, Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye’de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz.

Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir. İdlib'deki çalışmalarımızı tamamladığımızda bu bölge de huzur ve güven yuvası haline gelecektir. Afrin'i bölücü terör örgütü mensuplarından temizlediğimizde, en büyük teşekkürü bu bölgede yaşayan kardeşlerimizden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu açık gerçeklere rağmen, geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz dezenformasyon faaliyetlerinin, Zeytin Dalı Operasyonu'nda da tekrarlandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz."

'Moral üstünlüğü en büyük gücümüzdür'

"Medyamız başta olmak üzere, tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Kalın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Adli ve idari birimlerimiz, bu tür dezenformasyon faaliyetlerini yakından takip ederek, gerekli müdahaleleri hukuk çerçevesinde süratle ve kararlılıkla yapacaklardır. Bu vesileyle, Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev alan tüm askerlerimizin, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde mücadele eden kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, silah arkadaşlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.

'Ölürsem şehit, dönersem gazi olurum' diyerek cepheye giden askerlerimizdeki ve Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimizdeki moral üstünlüğü en büyük gücümüzdür. Bölücü terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye’nin asli sahipleri olan ve 3,5 milyona yakını halen ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz güvenle evlerine dönene kadar operasyonlarımız sürecektir."

Muhabir: İlkay Güder