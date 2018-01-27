Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 447 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, harekatın, ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Harekatın, planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. "

Harekat kapsamında bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2 askerin şehit olduğu, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 askerin yaralandığı aktarıldı.

Gün içerisinde 53 terörist etkisiz hale getirildi

Açılamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 2 Özgür Suriye Ordusu mensubunun şehit olduğu, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 4 Özgür Suriye Ordusu mensubunun da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Muhabir: Esin Işık