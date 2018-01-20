ANKARA

Dışişleri Bakanlığının, Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekatı hakkında nota verildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği vasıtasıyla da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Kazakistan'ın temsilcisine harekatın amacı ve hukuki dayanağı hakkında mektupla yazılı olarak bilgi verildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki misyon şefleri, Afrin harekatı hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.