PYD/PKK sivillere 52 roket ve havan mermisiyle saldırdı

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ile Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine Zeytin Dalı Harekatı sonrasında 52 roket ile bir havan mermisi atıldı.

Grafik: AA/Kemal Delikmen

HATAY - Mehmet Kemal Firik

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ile Hatay'daki sivillere yönelik 52 roket ile bir havan mermisiyle düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Arfin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda aradan geçen 11 günde Afrin'deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 22 roketli, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 30 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı.

Sivil alanlara yönelik saldırılarda 2'si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı.

Reyhanlı'da sivil yerleşim yerlerine 28, Hassa kırsalına 2 roket düşen saldırılarda, Kırıkhan'a ise 1 havan mermisi atıldı.

Saldırılarda Reyhanlı'daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) hayatını kaybetti, Kırıkhan'a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 51 oldu.

Terör saldırılarında Reyhanlı'da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Camiyi bile hedef aldılar

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin'deki Burseya Dağı terör örgütünden ele geçirilmeden önce Kilis kent merkezi de terör örgütü PYD/PKK tarafından sıklıkla hedef alındı.

Teröristlerin attığı 22 roket, Kilis'te bir cami ve evlerin yanı sıra sokak ve boş arazilere de isabet etti.

Kilis'e yönelik Afrin'den gerçekleştirilen terör saldırılarında 5 ev, 1 cami ile 6 araç hasar gördü.

Kente yönelik saldırılarda biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kilis'te 24 Ocak'ta yapılan roketli saldırıda Çalık Camisi'nin iki kubbesinden biri içeride namaz kılanların üzerine yıkıldı, namaz kılan terzi Muzaffer Aydemir (72) ve Suriye uyruklu Tarık Tabbak (28) yaşamını yitirdi.