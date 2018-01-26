Siirt'te Türk bayraklı gönüllü askerlik başvurusu

SİİRT

Siirt'te bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde cuma namazından sonra bir araya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Siirt Askerlik Şubesi'ne kadar yürüdü.

Şube önünde harekatın zaferle sonuçlanması için dua eden grup adına konuşan TÜGVA Siirt İl Temsilcisi İbrahim Ethem Göztok, Türkiye üzerinden oynanan küresel oyunları milletin birlik ve beraberliği ile bertaraf edilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Batının onayını değil milletinin onayını alan bir Türkiye var"

Türkiye'nin kendisine uzatılan yardım elini tarihi boyunca geri çevirmediğine işaret eden Göztok, "Yardım bekleyen mazlumların ve mağdurların dünya üzerindeki en büyük hamisi ve destekçisi ülkemiz olmuştur. Dün Kore, Yemen, Galiçya, Somali, Filistin ve birçok ülkede hamdolsun ülkemizin adı yapmış olduğumuz desteklerden ötürü coşkuyla karşılanmaktadır." dedi.

Türk bayrağının gönül coğrafyaları olan ülkelerde huzur ve mutluluğun sembolü olduğunu belirten Göztok, Mehmetçik'in dünya üzerinde eşine rastlanamayacak destansı olaylara imza attığını aktardı.

"Milletinin onayını alan büyük ve güçlü bir Türkiye var"

Mehmetçik'in ülke sınırlarını tehdit eden ve küresel emperyalizmin en alçak maşası olan terör örgütlerine karşı Afrin'de mücadele verdiğini vurgulayan Göztok, şöyle konuştu:

"Afrin'de milletimizin göstermiş olduğu mücadele hak batıl mücadelesidir, ülkemizi bölmek isteyen şer odaklarına karşı istiklal mücadelesidir. Ülkemiz ümmet anlayışı ile bu mücadeleyi yürütmekte ve desteklemektedir. Afrin'de işimizin olmadığını düşünenler, batının tepkisinden korkanlar, şunu bilmelidirler ki eski Türkiye artık yok. Kendi geleceğini kendisi tayin eden, karar alırken batının onayını değil, milletinin onayını alan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Sınırlarını tehdit eden kim olursa olsun dünyayı onlara dar edecek güçlü bir Türkiye var."

Göztok, Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı ülke sınırları içerisinde ve dışında yaşayan masum halkı koruma adına yürütmüş olduğu haklı mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Grup daha sonra şube önünde sıraya geçerek gönüllü askerlik için dilekçelerini verdi.

Muhabir: Fecri Barlık