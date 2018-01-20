TSK'da yeni kamuflaj dönemi

Türk Silahlı Kuvvetlerince yeni düzenleme kapsamında kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

ANKARA - Sarp Özer

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idare ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı.

❮ ❯ Zeytin Dalı Harekatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor. ( Genelkurmay Başkanlığı - Anadolu Ajansı ) 20.01.2018 Genelkurmay Başkanlığı 1 / 8

Fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntısı ise komuta kademesinin giydiği yeni üniformalar oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan düzenlemelerin ardından TSK'da söz konusu üniformalarda değişikliğe gidildi.

Yeni üniformalar ilk defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.