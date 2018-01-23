Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Ömer Uşağı Kuzeyi/Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, saldırıda şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailesine, TSK'ye, yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Şehit Üsteğmen Usta'nın ailesine acı haber ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın Antalya'da yaşayan ailesi yasta.

Şehit Üsteğmen Usta'nın (30) Muratpaşa ilçesindeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, acı haberi eşi Saide Usta'ya verdi.

Usta'nın Türk bayrağı asılan evine gelen kayınvalidesi Hülya Üstüner ise "Çok erken gitti yavrum, hiç bir arada kalamadınız yavrum, çok erken oldu yavrum" diye gözyaşı döktü.

Şehit Usta'nın, emekli astsubay olan babası Canpolat Usta ile annesinin Ankara'da yaşadığı, Usta'nın bir süre önce tayininin çıktığı Kayseri'de görev yaptığı, harekat için Afrin'e gittiği öğrenildi.

Bu arada, şehit haberini alan Usta'nın komşuları ile asker arkadaşları, eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi.

Kayseri Dağ Komando Tugayı'nda görev yapıyordu

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz 1988 Ankara doğumlu olan ve Kayseri Dağ Komando Tugayı'nda görev yapmakta iken terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın bugün teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin eşinin Antalya'nın Serik ilçesinde öğretmenlik yaptığı aktarılan açıklamada, harekatta Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın da şehit düştüğü anımsatılarak, "Aziz şehitlerimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Merve Yıldızalp, Ayşe Yıldız