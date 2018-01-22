PYD/PKK Kırıkhan'a havan mermisi attı: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY/KİLİS

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü.

Suriye sınırına yakın olan bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlendiği belirtilen saldırıda 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den attığı 3 roket Kilis'e düştü

Öte yandan, Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 3 roket düştü.

Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Vali Mehmet Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, roketlerden birinin İl Sağlık Müdürlüğü civarına, diğer ikisinin ise ilkokulun yakınına düştüğünü belirterek "Çok şükür, can kaybı ve yaralımız yok. İlgili ekibimiz olay yerinde çalışıyor. Gerekli tedbirleri alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize yapılan saldırılara misliyle karşılık veriyoruz." diye konuştu.